Şişli
, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz boru su
patladı. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul, Şişli, İSKİ, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1 - Son Dakika
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