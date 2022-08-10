İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1 - Son Dakika
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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1

10.08.2022 14:01

Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Şişli, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yol çalışması sırasında doğalgaz boru su patladı. Cadde trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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İbb, Çalışanlarının Maaşlarını İkinci Kez Artırma Kararı Aldı İbb, Çalışanlarının Maaşlarını İkinci Kez Artırma Kararı Aldı Şişli'de doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi yaşanan patlama nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şişli'de doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi yaşanan patlama nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA

İstanbul, Şişli, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1 - Son Dakika
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