Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada - Son Dakika
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Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada

14.10.2022 18:41

SARIYER Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K.'nın hastanede çıkan arbedede 4 güvenlik görevlisini bıçakladığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

SARIYER Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K.'nın hastanede çıkan arbedede 4 güvenlik görevlisini bıçakladığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Semih K., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sarıyer, Seyrantepe'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., bilinmeyen nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Olay sırasında, K.G. isimli kadının elinin kırıldığı öğrenildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güvenlik görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Semih K., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik görevlileri ile motokurye Semih K., arasında hastanede yaşanan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Sarıyer, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada - Son Dakika

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