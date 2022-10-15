Güvenlik görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Semih K., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik görevlileri ile motokurye Semih K., arasında hastanede yaşanan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer , Seyrantepe 'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., bilinmeyen nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hastanede 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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