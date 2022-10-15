Hastanede 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Hastanede 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

15.10.2022 07:09

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya giden motokurye Semih K.'nin 4 güvenlik görevlisini bıçakladığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Semih K., 'kasten yaralama'' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer, Seyrantepe'deki SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., bilinmeyen nedenle doktorla tartıştı. Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

SALDIRGAN 4 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak R.A, M.B, E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı. Olay sırasında, K.G. isimli kadının elinin kırıldığı öğrenildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Güvenlik görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Semih K., 'kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik görevlileri ile motokurye Semih K., arasında hastanede yaşanan arbede, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı dehşet anları kameralara yansıdı
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Son dakika haberi... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı 'rapor' kavgası kamerada: 5 yaralı Son dakika haberi... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı 'rapor' kavgası kamerada: 5 yaralı Son Dakika | Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı 'rapor' kavgası kamerada: 5 yaralı Son Dakika | Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı 'rapor' kavgası kamerada: 5 yaralı
Kaynak: DHA

Sarıyer, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanede 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastanede 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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