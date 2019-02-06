Sisli Havada 170 Keçiyi Çaldılar

Ankara'nın Güdül ilçesinde yağmur ve yoğun sisi fırsat bilen hırsızlar merada otlayan 170 keçiyi çaldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde yağmur ve yoğun sisi fırsat bilen hırsızlar merada otlayan 170 keçiyi çaldı.



Ankara'da sabah saatlerine doğru sağanak yağış ve yoğun sis şehri tamamen etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşullarını fırsat bilen hırsızlar, Ankara'nın keçileriyle meşhur Güdül ilçesinin Boyalı köyünde merada otlayan 170 keçiyi çalarak kayıplara karıştı.



Sürünün sahibi Adem Kalkan, keçileri çalan hırsızları ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Güdül ilçesinde son dönemde sık sık keçi hırsızlığı yaşanırken, güvenlik güçleri hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak

Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü

Son Dakika! Bakan Albayrak: Yüksek Gıda Fiyatlarıyla İlgili Bazı Adımlar Atılacak