Son Dakika Haberleri: Sisli Havada 170 Keçiyi Çaldılar

Sisli Havada 170 Keçiyi Çaldılar

1 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde yağmur ve yoğun sisi fırsat bilen hırsızlar merada otlayan 170 keçiyi çaldı.

Sisli Havada 170 Keçiyi Çaldılar, System.String[]
Ankara'nın Güdül ilçesinde yağmur ve yoğun sisi fırsat bilen hırsızlar merada otlayan 170 keçiyi çaldı.

Ankara'da sabah saatlerine doğru sağanak yağış ve yoğun sis şehri tamamen etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşullarını fırsat bilen hırsızlar, Ankara'nın keçileriyle meşhur Güdül ilçesinin Boyalı köyünde merada otlayan 170 keçiyi çalarak kayıplara karıştı.

Sürünün sahibi Adem Kalkan, keçileri çalan hırsızları ihbar edene 20 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Güdül ilçesinde son dönemde sık sık keçi hırsızlığı yaşanırken, güvenlik güçleri hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Sabah, Güdül, Ankara, 3. Sayfa
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