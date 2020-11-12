Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor - Son Dakika

Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor

12.11.2020 13:08
Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor, System.String[]

İngiltere, Amerika, Almanya ve İtalya'da yapılan çalışmayı anlatan Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu şunları söyledi: "Bu çalışmaya göre Covid-19 ölümlerinin yüzde 15'i hava kirliliğine bağlı.

İngiltere, Amerika, Almanya ve İtalya'da yapılan çalışmayı anlatan Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu şunları söyledi: "Bu çalışmaya göre Covid-19 ölümlerinin yüzde 15'i hava kirliliğine bağlı. Hava kirliliği dünya genelinde de özellikle Doğu Asya'da yüzde 27, Avrupa'da yüzde 19, Kuzey Amerika'da da yüzde 17 oranında Covid-19 ölümlerine neden olan faktör olarak değerlendirildi. Hava kirliliğinde bölgesel farklılıklarda da neden olarak fosil yakıtların kullanımı ile ilgili olduğuna dair veriler ortaya çıktı. Katı yakıtların olduğu bölgelerde her zaman kirlilik çok daha yüksek. Ülkemizde de yine aynı oranları görebiliyoruz."

"75 MİLYON İNSANIMIZ KİRLİ HAVA SOLUYOR"

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın 2019 yılında hazırladığı çarpıcı rapora da değinen Dr. Hacer Ofluoğlu, "Ülkemizde mühendisler odasının yaptığı çalışmaya göre 75 milyon insanımızın kirli hava soluduğu ortaya çıktı. Özellikle Adana, Bursa, Çanakkale, Manisa, Denizli, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kahramanmaraş gibi sanayi bölgesi olan ve kömür yakıtlarının kullanıldığı bölgelerde hava kirliliğinin çok daha yüksek oranda olduğu saptandı. Mesela İstanbul'da doğalgaz daha yaygın kullanılması nedeniyle daha alt sıralarda kalıyor. İlkbahar ve sonbaharda ani sıcaklık değişimleri, havadaki basıncın, nem oranının ani alçalma ve yükselmeleri de yoğun sis ortamı oluşturuyor. İstanbul gibi şehirlerde çok net görülüyor. Bu da astım, KOAH gibi kronik hastalıkları olanlar için risk oluşturuyor. Bu da kronik akciğer hastalıkları olanlarda oldukça büyük sorun teşkil ediyor. Sisli, nemli ortamda partikül yoğunluğu da çok fazla oluyor. Havadaki partiküllerin yoğunlaşması solunum yoluna virüslerin özellikle partiküllerle birlikte hızlı taşınmasına neden oluyor. Böyle havalarda özellikle kronik akciğer hastalığı olan hastalarımızın mümkün olduğu kadar evden çıkmaması öneriliyor. Evden çıkacaklarsa da ağızlarını, burunlarını sarmaları ve maskenin sıkıca takılması, önlemlerin ise unutulmaması gerekiyor."

"TEMİZ ENERJİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR GEREKİYOR"

Son dönemde insanların koronavirüs nedeniyle toplu taşıma yerine kendi özel araçlarını daha çok tercih ettiğini ve bunun da hava kirliliğine katkıda bulunduğunu söyleyen Dr. Ofluoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Kış aylarında ısınma için kullanılan yakıtlar da araçlar ile birlikte hava kirliliğini arttıran nedenler. Ülkelerin bunlar ile ilgili temiz enerjiye yönelik çalışmalar yapması, temiz enerji kaynaklarından faydalanmak için projelerin hızlıca geliştirilmesi gerekiyor."

Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor

Koronavirüs, İstanbul, Astım, KOAH, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Alzheimer hastası yaşlı kadına sahte rapor düzenletip,1 milyon 650 bin liralık evini sattılar Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu
Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek         
13:46
Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi         
13:20
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sisli havalar Covid-19'a davetiye çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei