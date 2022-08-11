İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE YAPILAN DENETİMLERDE BİN 705 KİŞİ SORGULANDI

CHP'den İçişleri Bakanlığı'nın Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıya çok sert tepki

ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe Mahallesi'nde yapılan genel emniyet ve asayiş denetimlerinde bin 705 kişi sorgulandı. Yapılan denetimde, 584 otomobil ve 295 motosiklet de kontrol edildi.

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe Mahallesi'nde 5 sabit nokta ve caddede; narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için denetim yapıldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Yapılan denetimlerde, 1705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.

Denetimler sonucu, 1 kişiye dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, 1 yoklama kaçağı yakalandı. 3 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı. Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.