Kuştepe'de "Narko Dar Alan Uygulaması" - Son Dakika
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Kuştepe'de "Narko Dar Alan Uygulaması"

20.08.2022 03:25
Kuştepe'de "Narko Dar Alan Uygulaması"

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkisinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuştepe mevkisinde genel emniyet ve asayiş uygulaması yapıldı. Dar alan uygulamasında 1333 kişi sorgulanırken, 300 otomobil ve 256 motosiklet de kontrol edildi.

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkisin narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için "Narko Dar Alan" uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 2 şüpheli şahsın üzeri arandı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu imal ve ticaretinden işlem yapıldı. Aynı zamanda uygulamada, bir şahsın deport işlemi yapılırken, 2 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Durdurulan bir şahısta yapılan üst aralamalarında ise 5 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Şahsa, uyarıcı madde bulundurmaktan dolayı işlem yapıldı.

Öte yandan, denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı. Yapılan denetimlerde narkotik köpeği de durdurulan araçları didik aradı. Uygulama genelinde ise, 1333 kişi sorgulanırken, 300 otomobil ve 256 motosiklet de kontrol edildi. Toplamda ise 1889 kişinin (GBT)'si kontrol edildi. - İSTANBUL

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Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı Şişli'de narkotik uygulaması yapıldı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuştepe'de 'Narko Dar Alan Uygulaması' - Son Dakika

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