Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda Geçersiz Oyların Sayımı Sürüyor
1 saat önce
Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımı sürüyorİSTANBUL - Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam ediliyor.
Şişli
İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımı sürüyor
İSTANBUL - Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam ediliyor. AK Parti
'nin başvurusu üzerine İstanbul
'da birçok ilçede geçersiz oyların yeninden sayılmasına devam ediliyor. Verilen karar sonrası Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda da sabah saatlerinde oy sayımı başladı. 6 bin 641 geçersiz oyun sayımının yapıldığı alanda her partiden birer temsilci, Yüksek Seçim Kurulu
görevlileri ve bir hakim bulunuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İlçe Seçim Kurulunda basın mensuplarının da oy sayımından görüntü alınmasına izin verildi.
İlçe seçim kurulunda şu sıralar oy sayımı devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:29 Kaynak: İHA
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