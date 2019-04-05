Şişli İlçe Seçim Kurulunda Geçersiz Oyların Sayımı Sürüyor
2 saat önce
Şişli İlçe Seçim Kurulunda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam ediliyor.
Şişli
İlçe Seçim Kurulunda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımına devam ediliyor. AK Parti
'nin başvurusu üzerine İstanbul
'da birçok ilçede geçersiz oyların yeninden sayılmasına devam ediliyor. Verilen karar sonrası Şişli İlçe Seçim Kurulunda da sabah saatlerinde oy sayımı başladı. 6 bin 641 geçersiz oyun sayımının yapıldığı alanda her partiden birer temsilci, Yüksek Seçim Kurulu
görevlileri ve bir hakim bulunuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İlçe Seçim Kurulunda basın mensuplarının da oy sayımından görüntü alınmasına izin verildi. İlçe Seçim Kurulunda oy sayımı sürüyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
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