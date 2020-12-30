Şişli Kaymakamlığından hemşireye saldırı açıklaması - Son Dakika

Şişli Kaymakamlığından yapılan açıklamada hemşireyi bıçakla rehin alan saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Şişli'de özel bir tıp merkezinde hemşirenin bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınmasına ilişkin ilçe kaymakamlığından yazılı açıklama yapıldı. Şişli kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında İlçemiz Abidei Hürriyet Caddesindeki özel bir tıp merkezinde çalışan H.C. isimli sağlık personelinin, R.K. adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)