Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir konferans düzenledi - Son Dakika

Şişli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün kapsamında Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir konferans düzenledi.

Şişli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte ortak bir konferans ve müzik dinletisi düzenledi.

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde yapılan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu tarafından 'Dünyanın 100 Öncü Kadını Listesi'nde gösterilen hukukçu Nazan Moroğlu, Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kesim Tuncer'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Kadına yönelik şiddetin türleri, şiddete uğrayan ya da uğrama tehditi altındaki kadınların hakları ve başvuracakları resmi kanalların yanı sıra kadın yoksulluğu" gibi konular aktarıldı. Şişli Belediyesi Meclis Üyesi, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo da konferansa video mesaj yoluyla katıldı.

" İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyoruz"

Konferansta konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, söze geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), SODA ve AÇEV gibi çeşitli kurumlarda görev yapan kadın hakları savunucusu ve psikolog Çiğdem Aydın'ı anarak başladı. Belediyenin kadın politikası ve hizmetleri hakkında bilgi veren ve kadın hakları konusunda uluslararası yasalara atıfta bulunan Keskin, şunları aktardı: "Biz Şişli Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz. Bu kapsamda CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi'ni kadınların güçlendirilmesi konusunda kılavuz metinler olarak kabul ediyoruz. Bu sözleşmelerin yerel yönetimlere yüklediği tüm sorumlulukları da üstleniyoruz."

Ana gündem İstanbul Sözleşmesi oldu

Etkinlikte bir konuşma yapan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, 25 Kasım'ın sadece bir gün olmaması gerektiğine vurgu yaparak, "25 Kasım özel bir gün, daha fazla sesimizin çıkmasını sağlıyor. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddetle mücadelenin yol haritasıydı, o nedenle bu sözleşmeden vaz geçmiyoruz" dedi.

Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu ve Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kesim Tuncer ise konferansta yaptıkları konuşmalarda İstanbul Sözleşmesi'nin önemine işaret ettiler.

Konferans sonrasında sanatçı Serap Yağız ise "Kadına Şarkılar" kapsamında bir müzik seçkisi sundu.