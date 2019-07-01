Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu

Şişli Kent Konseyi'nin yeni kurul üyelerinin ve danışma üyelerinin belirlendiği seçim gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda Av. Şükran Eroğlu ile yürütme kurulu ipi göğüsleyen taraf oldu.

Divan Başkanı olarak kent konseyleri konusunda duayen bir isim olan İkbal Polat'ın yanında Av. Turgay Keskin, Kazım Sizer ve Melis Tantan görev aldı.

Seçimlerin sonunda farklı farklı Sivil Toplum Kuruluşlarında yer alan 15 yürütme kurulu üyesi, 7 danışma kurulu üyesi ve Şişli Kent Konseyi Başkanı belirlendi. Yeni ekip Şişli'de katılımcı, yerel, demokratik, emekten, kadından, engelliden ve tüm dezavantajlı yapılardan yana bir çalışma yürütmeyi amaçlıyor.