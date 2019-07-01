Son Dakika Haberleri: Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu
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Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu

1 saat önce

Yerel yönetimler ile yerelde yaşayanlar arasında koordinasyon kurup birlikte çözümler üreten Şişli Kent Konseyi'nin üyeleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.

Şişli Kent Konseyi Başkanı Av. Şükran Eroğlu, System.String[]

Şişli Kent Konseyi'nin yeni kurul üyelerinin ve danışma üyelerinin belirlendiği seçim gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda Av. Şükran Eroğlu ile yürütme kurulu ipi göğüsleyen taraf oldu.

Divan Başkanı olarak kent konseyleri konusunda duayen bir isim olan İkbal Polat'ın yanında Av. Turgay Keskin, Kazım Sizer ve Melis Tantan görev aldı.

Seçimlerin sonunda farklı farklı Sivil Toplum Kuruluşlarında yer alan 15 yürütme kurulu üyesi, 7 danışma kurulu üyesi ve Şişli Kent Konseyi Başkanı belirlendi. Yeni ekip Şişli'de katılımcı, yerel, demokratik, emekten, kadından, engelliden ve tüm dezavantajlı yapılardan yana bir çalışma yürütmeyi amaçlıyor.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
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