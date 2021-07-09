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BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ - Son Dakika

BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ

09.07.2021 11:33

Şişli Komşu Kart'ın tanıtım toplantısı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Şişli Komşu Kart'ın tanıtım toplantısı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 'Şişli Komşu Kart ile çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya mirası bırakabiliriz' dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Şişli'de yaşayan vatandaşlar katıldı.

Şişli Belediyesi tarafından geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla başlatılan hizmetleri 'Şişli Komşu Kart'ın tanıtım toplantısı; pandemi koşullarına uygun olarak 8 Temmuz Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

'GELECEĞE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMAK İSTİYORUZ'

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, 'Ocak 2021'de projeye başladık. Yıl sonuna kadar 25 mahallede projemizi aktif hale getirmiş olacağız. Şişli Komşu Kart'ın fark yaratan özelliği çevre dostu olmasıdır. Komşu Kart'ın para puan, ayni destek, nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart, sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs desteği gibi 8 farklı fonksiyonu var. Dünyamız her geçen gün kirleniyor. Biz bu hizmetimizle kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Karşılığında ödül olarak kart sahibi ailelere para puan yüklüyoruz. Böylece hem aileye hem de ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ambalaj atıklarını çöpten ayırarak geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmalıyız.' şeklinde konuştu.

'ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VEREBİLİRLER'

Şişli Komşu Kartlarının visa özelliği olduğunu söyleyen Keskin, 'Vatandaşları kendi mahallelerindeki küçük esnaftan alışveriş yapmaya teşvik ediyoruz. Kartın visa özelliği olduğu için dünyanın her yerinde alışveriş yapılabilir. Komşularımız isterlerse yıl sonu itibariyle biriken para puanlarını Şişli'de oturan öğrenciye burs olarak verebiliyorlar. Para puanları kültürel faaliyetlerde kullanabilirler. Bu projede özellikle kadınları ön planda tuttuk. Yıl sonuna kadar Şişli Komşu Kart'ın dağıtım işlemini bitireceğiz.' diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRAS BIRAKABİLİRİZ'

Ambalaj atıklarını ödülle buluşturma fikrini, bir dayanışma örneği olarak, Antalya Muratpaşa Belediyesi'nden ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan aldıklarını belirten Muammer Keskin sözlerini şöyle noktaladı:

'Göreve geldiğimizden beri toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, toplumcu belediyeciliğin olmazsa olmazı ise dayanışma. Şişli Komşu Kart ile hem toplumcu belediyecilik hem de dayanışma örneği gösteriyoruz. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya miras bırakabiliriz.'

'Şişli Komşu Kart' tanıtım toplantısının ardından sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Levent, birbirinden hareketli şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile katılımcılara müzik ziyafeti verdi.

BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ
BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ
BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ
BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ
BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ

Açıkhava Tiyatrosu, Şişli Belediyesi, Cemil Topuzlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞKAN KESKİN: ŞİŞLİ KOMŞU KART İLE ÇOCUKLARIMIZA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA MİRASI BIRAKABİLİRİZ - Son Dakika


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