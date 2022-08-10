Şişli'de ilginç kaza kamerada: İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Şişli'de ilginç kaza kamerada: İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

10.08.2022 12:02
Şişli'de ilginç kaza kamerada: İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

Şişli Kurtuluş'ta sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli, kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı.

Şişli Kurtuluş'ta sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli, kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı. İlginç kaza kameralara yansırken, yaralı bir kurye ambulansla hastaneye kardırıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göte akşam saatlerinde 34 CFT 034 plakalı motosiklete binen kurye A.U., sipariş yetiştirmek üzere yola koyuldu. A.U., cadde üzerinde seyrettiği esnada karşı istikametten gelen aynı şekilde siparişe giden 34 PL 6850 plakalı motosikletli kurye E.T. ile kafa kafa çarpıştı. Kaza sonucu kuryeler yere savrulan kuryelerden A.U., hafif şekilde yaralandı.

İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

İlginç kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü A.U.'yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DOĞALGAZ BORUSU PATLADI-1 Şişli'de doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi yaşanan patlama nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şişli'de doğalgaz borusu patladı. Galata Deresi Caddesi yaşanan patlama nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de ilginç kaza kamerada: İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de ilginç kaza kamerada: İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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