(ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 4 YARALI - Son Dakika
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(ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 4 YARALI

15.08.2022 23:43
(ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 4 YARALI

ŞİŞLİ Kuştepe'de iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ŞİŞLİ Kuştepe'de iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına dönerken 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kuştepe Köz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından biri koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı polis, sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki aileden 2'si kadın 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel (ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: (ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 4 YARALI - Son Dakika
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