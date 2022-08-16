(Ek bilgi ve görüntüyle) ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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(Ek bilgi ve görüntüyle) ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 3 YARALI

16.08.2022 14:52

ŞİŞLİ Kuştepe'de iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ŞİŞLİ Kuştepe'de iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına dönerken 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kuştepe Köz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde birbirlerine silah doğrultan kişiler olduğunu gören Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri takviye ekiplere haber verdi. Polisleri gören taraflar ise silahlarını ateşleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada olaya müdahale eden polis memurlarından biri koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı polis, sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki aileden 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı.Polisin olay yerine gelmesi ve olay müdahale etmesi cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin mahalleye gelmesi görülüyor.

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Kaynak: DHA

kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Ek bilgi ve görüntüyle) ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Ek bilgi ve görüntüyle) ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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