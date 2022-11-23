Zincirleme kazada aracın kapısını açan kadın, gördüğü manzaraya dayanamayıp bayıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zincirleme kazada aracın kapısını açan kadın, gördüğü manzaraya dayanamayıp bayıldı

23.11.2022 15:40

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Olay sonrası çekilen görüntülerde bir kadının kazaya karışan araçlardan birinin kapısını açtıktan sonra gördüğü manzara sonrası kendini yere bıraktığı görülüyor.

D-100 kara yolunun Mecidiyeköy mevkisinde Ankara istikametinde süratli bir şekilde ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bir ticari taksiye çarptı. Duramayan otomobil sürücüsü ticari taksiye çarptıktan sonra otoyolda, başka bir kazadan dolayı yavaşlayan araçlara da çarparak zincirleme kazaya sebep oldu.

ARAÇLARDA SIKIŞANLARI EKİPLER KURTARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kara yolunu trafiğe kapatırken itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazaya 12 araç karıştı, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

KADIN, OLDUĞU YERE YIĞILIP KALDI

Olay sonrası çekilen bir görüntü dikkat çekti. Görüntüde kazaya karışan araçlardan birinin kapısını açan kadının gördüğü manzara karşısında kendini yere bıraktığı görülüyor. Bayılan kadına araçtaki başka bir kişi yardım etmeye çalıştı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY D-100 KARAYOLU'NDA 12 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI İSTANBUL-ŞİŞLİ MECİDİYEKÖY D-100 KARAYOLU'NDA 12 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI E-5 Kara Yolu'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı E-5 Kara Yolu'nda bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Mecidiyeköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kazada aracın kapısını açan kadın, gördüğü manzaraya dayanamayıp bayıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:53 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, 5 dakikalık duruşma sonunda tek celsede boşandı
16:46 İranlı bir kadın, İzmir'deki Türk kadınlarına tek tek bu notu uzattı: Sizin gibi saçlarımızı dalgalandırmamız bizim için suç
16:39 Cemil İpekçi'den "Cinsiyet değiştirmeyi düşündün mü?" sorusuna cevap: İnancıma ters
16:11 Düzce, 5.9 şiddetindeki depremin ardından 138 artçı deprem daha yaşadı
15:59 Katarlıları şaşırtan kostüm! Dünya Kupası'nda Japon taraftarların renkli görüntüleri olay oldu
15:48 Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın davetine göğsünde Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafıyla katıldı
15:28 4 çocuklu karı-koca, aynı araçta cansız halde bulunmuştu! Gizemli olayda sır perdesi aralandı
15:21 Yorumcu Mehmet Demirkol'un Düzce depreminden sonra verdiği tavsiye tepki topladı: Uzman olmadığınız konularda bilgi vermeyin
14:58 Luka Modric, Dünya Kupası'nda tarih yazdı! Fas ile Hırvatistan puanları paylaştı
14:51 Kapalıçarşı'da Amerikalı bir turistin halıya ödediği fiyat dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 17:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Zincirleme kazada aracın kapısını açan kadın, gördüğü manzaraya dayanamayıp bayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement