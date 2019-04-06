Son Dakika Haberleri: Şişli Mecidiyeköy'de 2 Otobüs Kaza Yaptı.

Şişli Mecidiyeköy'de 2 Otobüs Kaza Yaptı.

1 saat önce

Şişli Mecidiyeköy'de 2 otobüs kaza yaptı.

Şişli Mecidiyeköy'de 2 Otobüs Kaza Yaptı., System.String[]
Şişli Mecidiyeköy'de 2 otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:39 Kaynak: İHA

Şişli, Mecidiyeköy, 3. Sayfa
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