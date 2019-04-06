Şişli Mecidiyeköy'de 2 Otobüs Kaza Yaptı.
1 saat önce
Şişli Mecidiyeköy'de 2 otobüs kaza yaptı.
Şişli Mecidiyeköy
'de 2 otobüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:39 Kaynak: İHA
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