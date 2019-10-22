ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)
1 saat önce
Zeki GÜNAL/ Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
Zeki GÜNAL/ Şişli- Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent- Hacıosman arasında iptal edildi. Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Görüntü Dökümü:
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-Metro girişinde bekleyenler
-Sağlık ekiplerinin gelişi
-Detaylar
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