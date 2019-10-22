Son Dakika Haberleri: Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1)
Son Dakika Güncel Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1)

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1)

1 saat önce

Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında iptal edildi.

Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1), System.String[]

ŞİŞLİ- Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent- Hacıosman arasında iptal edildi. Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Mecidiyeköy, Hacıosman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:37 Kaynak: DHA
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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1)
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