Son Dakika Haberleri: Şişli-mecidiyeköy metro istasyonu'nda intihar girişimi
Son Dakika Güncel Şişli-mecidiyeköy metro istasyonu'nda intihar girişimi

Şişli-mecidiyeköy metro istasyonu'nda intihar girişimi

49 dakika önce

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında iptal edildi.

Şişli- Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent- Hacıosman arasında iptal edildi. Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Şişli-mecidiyeköy metro istasyonu'nda intihar girişimi

Mecidiyeköy, Hacıosman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:47 Kaynak: DHA
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Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda intihar girişimi (1)
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