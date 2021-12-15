Akılalmaz olay 25 ekim 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şişli Metrosu'nda yaşandı. Tren bekleyen bir genç kadın, aniden raylara atlayarak intihara teşebbüs etti.
Tonlarca ağırlıkta vagonların üzerinden geçtiği kadın, olaydan yara bile almadan kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.
Yürüyerek rayların altından çıkan kadın, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kadın, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli metrosunda intihar girişimi! Üstünden vagonlar geçti, burnu bile kanamadı - Son Dakika