Şişli öğretmenevi bahçesindeki ağaç 4 aracın üzerine devrildi - Son Dakika

Şişli öğretmenevi bahçesindeki ağaç 4 aracın üzerine devrildi
Şişli öğretmenevi bahçesindeki ağaç 4 aracın üzerine devrildi Şişli öğretmenevi otoparkında çürüyen bir ağaç 4 aracın üzerine düştü.
Şişli öğretmenevi bahçesindeki ağaç 4 aracın üzerine devrildi
İSTANBUL - Şişli öğretmenevi otoparkında çürüyen bir ağaç 4 aracın üzerine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde bulunan Şişli öğretmenevi otoparkında meydana geldi. Öğretmenevi bahçesinde bulunan bir ağaç iddiaya göre çürüdüğü için büyük bir gürültüyle otoparkta bulunan dört aracın üzerine devrildi. Sesi duyan vatandaşlar büyük panik yaşarken olay yerine hemen itfaiye polis ve belediye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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