Şişli öğretmenevi bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi - Son Dakika

Şişli öğretmenevi bahçesindeki ağaç araçların üzerine devrildi
Şişli öğretmenevi otoparkında bir ağaç 4 aracın üzerine düştü.
Şişli öğretmenevi otoparkında bir ağaç 4 aracın üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde bulunan Şişli öğretmenevi otoparkında meydana geldi. Öğretmenevi bahçesinde bulunan bir ağaç iddiaya göre çürüdüğü için büyük bir gürültüyle otoparkta bulunan dört aracın üzerine devrildi. Sesi duyan vatandaşlar büyük panik yaşarken olay yerine hemen itfaiye polis ve belediye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
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