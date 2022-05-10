Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

10.05.2022 15:26

Şişli Okmeydanı'nda, yaklaşık 90 polisin katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şişli Okmeydanı'nda, yaklaşık 90 polisin katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, Özel Harekat, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Trafik Denetleme, Yunus ve Önleyici Hizmetler ekiplerinin katıldığı uygulamada yaklaşık 90 polis yer aldı. Semtte kurulan 4 farklı kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlik belgeleri kontrol edildi. Kadın yolcu ve sürücülere Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

İlçenin sokaklarında da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimi yaptı.

Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı
Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı
Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı
Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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