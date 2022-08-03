Kuştepe'de asayiş ve narkotik uygulaması: Suçlular bir bir yakalandı - Son Dakika
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Kuştepe'de asayiş ve narkotik uygulaması: Suçlular bir bir yakalandı

03.08.2022 09:12

Şişli polisi Kuştepe'de geniş alan sokak uygulaması gerçekleştirdi.

Şişli polisi Kuştepe'de geniş alan sokak uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuştepe'de geniş alan sokak uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama öncesi, İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan personellere bir konuşma yaptı. Özay, bu mahallede yapılan uygulamalardan rahatsız olanlar olduğu gibi, uygulamalardan memnun olan insanların da olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından polis araçları ve ekipler görev bölgelerine geçti. 4 sabit 10 ring halinde toplam 14 noktada 140 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada mahallenin giriş ve çıkışları tutuldu, ekipler tüm cadde ve sokaklarda devriye gezdi. Ekiplerce, şüpheli olarak görülen bin 188 şahıs 291 araç ve 165 motosiklet tek tek arandı. Aramalarda narkotik köpeği "Kanıt" da yer aldı.

Uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, içmeye hazır sigara haline getirilmiş 0,7 gram marihuana, 1,1 gram bonzai 5, adet uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin ve kesici alet ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, üzerlerinde bulunanlara da el konuldu. Öte yandan, aranması olan 5 kişi ve 2 yoklama kaçağı da polis ekiplerince yakalandı.

"Polis Gazetesi" kartı sahibi sürücüye sahtecilikten işlem yapıldı

Mahalleye girişte kurulan uygulama noktasından geçen bir araç polis ekiplerinin dikkatini çekti. Aracının camında "Polis Gazetesi, Görev Otosu" ibareli bir tanıtım kartının bulunduğu görüldü. Bunun üzerine araç sürücüsü durduruldu ve GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Bu kişiye daha sonra, resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

"Yasal olmadığını bilmiyordum"

Aracında "Polis Gazetesi" ibareli kart taşıdığı için hakkında işlem yapılan kişi, "Doğrudur, polis basın kimlik kartı var. Emekliler Derneğine üyeliğimiz var, dernekten aldığımız bir karttır. O kart için ücret ödüyorum. Yasal olmadığını kesinlikle bilmiyordum. Bunu bize veren kişi, diyelim ki bir yasallığı yok, ona göre biz de adli bir şekilde hakkımızı savunacağız. Ona bana verenden ben de şikayetçi olacağım. Kesinlikle şikayetçi olacağım, çünkü kesinlikle polisimin yanındayım. Vatansever bir insanım" diyerek kendini savundu.

Kuştepe'de huzur ve asayişin sağlanması için gerçekleştirilen uygulamaların süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Narkotik, Tragger, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuştepe'de asayiş ve narkotik uygulaması: Suçlular bir bir yakalandı - Son Dakika

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