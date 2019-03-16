Son Dakika Haberleri: Şişli Sokaklarında Sarıgül'e Sevgi Seli

Şişli Sokaklarında Sarıgül'e Sevgi Seli

24 dakika önce

Şişli sokaklarında Sarıgül'e sevgi seliİSTANBUL - Demokratik Sol Parti Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli sokaklarını gezerken adeta vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

Şişli sokaklarında Sarıgül'e sevgi seli

İSTANBUL - Demokratik Sol Parti Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli sokaklarını gezerken adeta vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.. Vatandaştan büyük ilgi gören Sarıgül, "Şişli'nin ışıklarını inşallah yeni baştan yakacağız" dedi.
Demokratik Sol Parti Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla buluştu. Şişli sokaklarını tek tek dolaşan Sarıgül'e vatandaştan büyük ilgi ve sevgi gösterisi olması dikkat çekti.
Şişli esnafını da ziyaret eden Sarıgül'ün yolda top oynayan çocukların çağırması üzerine onlarla birlikte top oynadığı anlar renkli görüntüle oluşturdu.. Evlerin pencerelerinde mavi atkılı vatandaşlar, Mustafa Sarıgül'e el sallayarak desteklerini gösterirken, bir aile ise Sarıgül'e karanfil verdi. Cadde ve sokaklarda vatandaşların sevgi gösterdiği Sarıgül, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti.
"Şişli'nin ışıklarını inşallah yeni baştan yakacağız"
Sarıgül, vatandaşın ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyerek "Sokak sokak adeta apartman apartman, ev ev geziyoruz. Yurttaşlarımın göstermiş olduğu ilgiye kocaman teşekkür ediyorum. Şişli, enerjiyi bekliyor. Heyecanı bekliyor, güzelliği bekliyor. Şişli'nin ışığının yeni baştan yakılmasını bekliyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım, Şişlimizin ışığını yeni baştan yakmak için hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden canla başla bütün yurttaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Şişli kazanacak. Şişli'de mutluluk olacak. Şişli'de enerji olacak. Şişli'nin ışıklarını inşallah yeni baştan yakacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

Dsp, Mustafa Sarıgül, Şişli, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız Türkiye'nin İlk Troleybüsü Olan Tosun, Yeniden Yollara Çıkacak Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 18:44:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli Sokaklarında Sarıgül'e Sevgi Seli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]