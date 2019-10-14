Son Dakika Haberleri: Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması
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Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması

44 dakika önce

Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı.

Şişli ve Bakırköy'de

Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada, sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında emniyet güçleri Şişli ve Bakırköy'deki uygulama noktalarında araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Şişli'de Büyükdere Caddesi, Bakırköy'de ise Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.

(Yunus Emre Şeker - Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)

Bakırköy, Huzur, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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