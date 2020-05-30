Şişli ve Beşiktaş'ta denetim - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 15 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul
'un 39 ilçesinde polis ekipleri 00.00'dan itibaren denetim yapmaya başladı. Şişli Mecidiyeköy
Meydanı ve Beşiktaş
Dolmabahçe'de yapılan denetimlerde trafik polislerinin yanı sıra asayiş ekipleri de görev aldı. Polis
ekipleri, durdurdukları araçlardaki kişilerin sokağa çıkma izin belgelerini kontrol ederken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen kişilere 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Trafik polisleri ise durdurulan araçların evraklarını kontrol etti.
- İstanbul