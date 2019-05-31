Şişlili okullar çevreyi korumak için yarıştı

Şişli Belediyesi'nin her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirdiği "Yeşil Yıldızlı Okullar Kampanyası" bu yıl 30 Mayıs Perşembe günü düzenlenen törenle son buldu.

Şişli Belediyesi'nin düzenlendiği törene Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Esra Gürhan Bozyazı Daylan, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çevre sorunlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler çevre konulu gösteriler ile atıklardan tasarladıkları kıyafetlerle defile gerçekleştirdiler.

96 okulun katıldığı kampanya kapsamında çevreye ve ülke ekonomisine dair birçok kazanım sağlandı. Geri dönüştürülebilir/ kazanılabilir atık toplanması sonucunda elde edilen kazanımlar;

46 okulun topladığı 67 ton 740 kg ambalaj atığı ile 1.139 adet ağaç kesilmekten kurtuldu, 321.000 kwh elektrik enerjisi tasarrufu, 1.742 ton su tasarrufu, 262 varil petrol tasarrufu sağlandı.

22 okulun topladığı 2 ton 992 kg atık pil ile hava, toprak ve yeraltı suyunun kirliliği önemli ölçüde engellenmiştir.

12 okulun topladığı 1 ton 546 kg e-atık ile hava, toprak ve yeraltı suyunun kirliliği önemli ölçüde engellendi, yüzde 10 geri kazanım sağlandı.

10 okulun topladığı 1 ton 373 kg bitkisel yağ atıkları ile 1 Milyar 373 Milyon litre suyun kirletilmesi önlendi, 1.373 litre biyodizel üretilerek ekonomiye katkı sağlandı, atık yağlar geri dönüştürerek kötü koku ve olası yangınlar önlendi, kanalizasyon sistemlerine zarar vermesi önlendi.

Yarışmaya katılan okullara verilen ödüller;

250 kg atık pil getiren okula tablet bilgisayar

En çok kağıt, plastik, metal ve cam atığı toplayan ilk üç okula dizüstü bilgisayar

1.500 kg e-atık toplayan okula çok fonksiyonu yazıcı

50 kg atık yağ getiren okula 20 kg temizlik malzemesi

400 kg plastik şişe/kapak toplayan okula tekerlekli sandalye/yürüteç

100 kg atık tekstil toplayan okulda bir öğrenci için giysi