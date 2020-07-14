Şişlispor'dan olimpiyat hamlesi - Son Dakika

Şişlispor'dan olimpiyat hamlesi

Kuruluşu 1926 yılına dayanan, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve futsal branşında faaliyet gösteren Şişlispor Kulübü, olimpiyatlara sporcu yetiştirme amacıyla halter ve atletizm branşlarını da faaliyete geçirme kararı aldı.

Kuruluşu 1926 yılına dayanan, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve futsal branşında faaliyet gösteren Şişlispor Kulübü, olimpiyatlara sporcu yetiştirme amacıyla halter ve atletizm branşlarını da faaliyete geçirme kararı aldı.

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Şişlispor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tavsiyesiyle halter ve atletizm branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirmek için harekete geçti.

Şişlispor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak yaptığı açıklamada, 2020-2021 sezonunda faaliyete başlayacakları halter ve atletizm branşında beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmelerde, kendisinden tarafımıza böyle bir öneri geldi. Kulüp tarihimizde de yeri olan atletizm ve halter branşında kadınlar ve erkeklerde olimpiyat oyunlarına sporcu yetiştirme ve ülkemizi temsil edip, bayrağımızı göndere çekme fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Çalışmalara başladık. Ülkemizin ve kulübümüzün dünya üzerindeki sportif faaliyetlerde boy göstermesini ve tarihe imza atmayı gönülden istiyoruz. Hızlıca ilerleme kaydedip, ülkemizi daha önceki dönemlerde olduğu gibi yine başarıyla temsil etmek ve başarımızla milletimizin göğsünü kabartmak istiyoruz."

basketbol, Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:37 Kaynak: AA

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