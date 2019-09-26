Şişman Harekat Timi
1 saat önce
"Şişman Harekat Timi"Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:23 Kaynak: AA
"Şişman Harekat Timi"
Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.
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