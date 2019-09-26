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Şişman Harekat Timi

1 saat önce

"Şişman Harekat Timi"Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.

"Şişman Harekat Timi"

Bei-Er Bao'nun yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Şişman Harekat Timi", bir ajan olmak isteyen fakat fiziksel kondisyonundan ötürü bu hayaline ulaşmakta engellerle karşılaşan bir güvenlik görevlisinin hikayesini odağına alıyor.

Şişman Harekat Timi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:23 Kaynak: AA
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