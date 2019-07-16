Son Dakika Haberleri: "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
Son Dakika Güncel Haber

"Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı

10 saat önce

Brezilya'da bir kadın, vaaz sırasında "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden aşağı itti.

Brezilya'da bir kadın, vaaz sırasında "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden aşağı itti. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde ünlü Papaz Marcelo Rossi, 50 bin kişinin katıldığı bir gençlik kampının kapanış töreninde vaaz verdiği sırada "Şişman kadınlar cennete giremez" ifadelerini kullandı. O anda güvenliği atlatarak aniden sahneye çıkan bir kadın, papazı sahneden aşağı itti. Sahneden düşen papazın yara almadığı belirtilirken, kadının ise gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medyada izleyiciler tarafından yapılan paylaşımlarda, kadının "Şişman kadınlar cennete giremez" dediği için papazı sahneden ittiği belirtildi.
(İHA)
Sao Paulo, Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de lastik tulumlu sapık alarmı! Her yerde aranıyor Veda paylaşımı yapan Özge Özpirinççi'yi hayranları yanlış anladı Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Rusya'da feci olay: Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]