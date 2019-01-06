Şişme Botla Kar Üzerinde Tehlikeli Yolculuk Kamerada
1 saat önce
Şişme botla kar üzerinde tehlikeli yolculuk kameradaANKARA - Ankara Pursaklar ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yaptılar.
Şişme botla kar üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
ANKARA - Ankara Pursaklar
ilçesinde bir arabanın arkasına bağladıkları şişme botla kar üzerinde yolculuk yaptılar.
Alınan belgiye göre, Ankara Pursaklar Sarayköy
'de karın da yağmasını fırsat bilen üç kişi bir otomobillin arkasına bağladıkları şişme bot ile Sarayköy sokaklarında yolculuk yaptı. Görenlerin şaşkınlıkla baktığı şahıslar kar üzerinde bir oyana bir buyana savruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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