Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı

14.06.2022 23:43
Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı

VAN'da gezinti amaçlı açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalan kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

VAN'da gezinti amaçlı açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kalan kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erçek Gölü'nde şişme bot ile açılan bir kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. çabalarına rağmen kıyıya yanaşamayan kişinin ihbarı ile bölgeye AFAD, jandarma, sağlık görevlileri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan arama-kurtarma çalışmasında; kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta, rüzgarla sürüklenmiş olan 2,5 metre uzunluğundaki şişme lastik bota ulaşıldı. Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından arama-kurtarma botuna alınan kişinin yapılan sağlık kontrolünde hipotermiye girmek üzere olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk yardım müdahalenin ardından kıyıya getirilen kişi, sağlık görevlilerine teslim edildi.


Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı
Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı
Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı
Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Erçek Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:07 Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 23:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şişme botuyla açıldığı Erçek Gölü'nde mahsur kaldı; deniz polisi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement