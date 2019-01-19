Sismik Faaliyet Yanardağı Suya Gömdü
1 saat önce
Endonezya'da geçtiğimiz hafta yüzlerce kişinin ölümüne yol açan yanardağının üçte ikisi göçtü.
Endonezya'da geçtiğimiz hafta yüzlerce kişinin ölümüne yol açan yanardağının üçte ikisi göçtü. Anak Krakatoa volkanının faaliyete geçmesiyle oluşan tsunami 400'den fazla kişinin hayatına mal olmuştu. Patlamadan önce 338 metre olan yanardağının yüksekliği son ölümlere göre 110 metreye indi
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:34
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