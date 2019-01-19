Son Dakika Haberleri: Sismik Faaliyet Yanardağı Suya Gömdü

Sismik Faaliyet Yanardağı Suya Gömdü

1 saat önce

Endonezya'da geçtiğimiz hafta yüzlerce kişinin ölümüne yol açan yanardağının üçte ikisi göçtü.

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Endonezya'da geçtiğimiz hafta yüzlerce kişinin ölümüne yol açan yanardağının üçte ikisi göçtü. Anak Krakatoa volkanının faaliyete geçmesiyle oluşan tsunami 400'den fazla kişinin hayatına mal olmuştu. Patlamadan önce 338 metre olan yanardağının yüksekliği son ölümlere göre 110 metreye indi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:34 

Dünya
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