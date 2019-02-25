Son Dakika Haberleri: Sissokko 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Sissokko 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Gazişehir Gaziantep F.K. ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İbrahim Sissokko, ez az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sissokko 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Gazişehir Gaziantep F.K. ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İbrahim Sissokko, ez az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Eskişehirspor'un başarılı orta saha oyuncusu Sissokko, ligin 23. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçının 52. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlığı ile ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncunun en az 2 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Eskişehirspor'un sağlık ekibinden yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Dün oynadığımız Gazişehir Gaziantep F.K. karşılaşmasında sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz İbrahim Sissokko' nun sağlık ekibimizce yapılan kontrolleri ve çekilen MR sonucuna göre sağ arka adalesinde yaralanma tespit edilerek tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz en az 2 hafta süreyle takımımızdan ayrı kalacaktır." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

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