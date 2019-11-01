Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani, Iraklıların ülkedeki siyasi ve idari rejimi belirleme iradesine saygı duyulmasını istedi ve ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Seyit Ahmed es-Safi, cuma hutbesinin ardından dini mercinin mesajını okudu.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güney kentlerinde devam eden gösterilere ilişkin mesajında Sistani, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylara işaret ederek her iki taraftan da kan aktığını vurguladı.

Göstericilere karşı şiddet kullanılmasını kınayan Sistani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kan akmasının önüne geçilmeli ve ülkenin iç savaşa sürüklenerek harabeye dönüşmesine izin verilmemeli. Adı ne olursa olsun hiçbir askeri güç göstericilere müdahale etmeleri için alanlara sürülmemeli. Iraklıların, anayasa referandumu ve meclis seçimleri yoluyla ülkedeki siyasi ve idari rejimi belirleme iradesine saygı duyulmalı. Bu, eski rejim (Saddam yönetimi) sonrası üzerinde durduğumuz ve desteklediğimiz bir durumdur. Reform önemli ve gereklidir. Irak halkının tüm renkleri ve bileşenleriyle seçme hakkı bulunuyor. Hiçbir grubun veya bölgesel ve uluslararası tarafın, Iraklıların iradesini gasp etme ve kendi görüşünü onlara empoze etme hakkı yoktur."

Sistani ayrıca, Irak siyasetinde doğru kararların alınması için ülkedeki tüm taraflara "kendi kişisel çıkarlarını kenara bırakarak ülkenin geleceğini düşünmeleri" çağrısında bulundu.

Sistani'nin açıklaması "İran'a mesaj"

Irak'taki Şiilerin en büyük dini mercii Sistani'nin "siyasi rejimin belirlenmesinde Iraklıların iradesine saygı duyulması" gerektiği yönündeki ifadesi, "Sistani'den İran'a mesaj" olarak değerlendirildi.

Göstericilerin talepleri arasında Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifası ve mevcut iktidar sisteminin değiştirilmesi de yer alıyor.

İran'ın ise Abdulmehdi'nin istifasını istemediği ve bunu Irak'taki Şii partilerin liderlerine de ilettiği iddia ediliyor.