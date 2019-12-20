Sistani'nin erken seçim çağrısı sonrası yürüyüş - Son Dakika
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Sistani'nin erken seçim çağrısı sonrası yürüyüş

6 saat önce

Irak'ta Şiilerin dini mercisi Ali Sistani'nin erken seçim çağrısının ardından binlerce kişi, başkent Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'na yürüdü.

Sistani'nin erken seçim çağrısı sonrası yürüyüş, System.String[]

Irak'ta Şiilerin dini mercisi Ali Sistani'nin erken seçim çağrısının ardından binlerce kişi, başkent Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'na yürüdü.


Irak'ta Şiilerin dini mercisi Ali Sistani'nin ülkedeki kargaşanın sonlandırılması için erken seçime gidilmesi çağrısının ardından başkent Bağdat'ta binlerce kişi Tahrir Meydanı'na yürüdü. Cuma hutbesi sonrası meydandaki protestoculara destek vermek için binlerce kişi ünlü Tahrir Meydanı'na yürürken güvenlik güçlerinin aldığı sıkı güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Protestolarda bu saate kadar herhangi bir ihlalin yaşanmadığına dikkat çeken güvenlik güçleri, olası bir ihlalin yaşanmaması için önlemlerin arttırıldığını duyurdu.


Öğrencilere 'okula gitmeyin' çağrısı


Bağdat'ın güneyinde bulunan Divaniye kentinde de Öğretmenler Sendikasının başlattığı protestolar devam ediyor. Divaniye Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, mesai saatleri sonrası protestoların devam edeceği belirtilerek öğrencilerin okula gitmemesi yönünde çağrı yapıldı.


Ülkenin güneyindeki Basra kentinde ise valinin evinin önünde 3 adet ses bombası patladı. Güvenlik kaynakları, peş peşe patlayan 3 ses bombasının can kaybına yol açmadığını belirtti. - ERBİL

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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