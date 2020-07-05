Sistani yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı - Son Dakika

Sistani yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı

Suudi Arabistan'da yayın yapan Şarkul Avsat gazetesinin Irak Şiilerinin dini lideri Ali Sistani karikatürü sonrası Sistani yanlıları Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.

Suudi Arabistan'da yayın yapan Şarkul Avsat gazetesinin Irak Şiilerinin dini lideri Ali Sistani karikatürü sonrası Sistani yanlıları Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.


Suudi Arabistan'da yayın yapan Şarkul Avsat'ın yayınladığı elinde büyük bir makas ile üzerinde "Irak" ve "Egemenlik" yazılı iki vagon arasındaki zinciri kesmeye çalışırken tasvir ettiği Irak Şiilerinin dini lideri Ali Sistani karikatür sonrası Sistani yanlıları sokaklara döküldü. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen göstericilere güvenlik güçleri tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 7 kişi yaralandı. - ERBİL

Suudi Arabistan, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sistani yanlıları Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı - Son Dakika
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