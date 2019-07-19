Son Dakika Haberleri: Siste kaybolan çocuğu köylüler buldu
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Siste kaybolan çocuğu köylüler buldu

1 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan 11 yaşındaki çocuk bir gün sonra köylüler tarafından bulundu.

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Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan 11 yaşındaki çocuk bir gün sonra köylüler tarafından bulundu.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinin 1700 rakımlı Çifte Tekne Yaylası'nda babası İsa Çelikdemir ile birlikte hayvan otlatan 11 yaşındaki Engin Çelikdemir, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybederek kaybolmuşlardı. Ailesinin durumu köydeki komşularına bildirmesi üzerine köylüler babayı bulmuş, İsa-Nefise çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Engin'e ise ulaşılamamıştı. 1 gün boyunca bölgeye intikal eden AFAD ve jandarma ekipleri ile birlikte köylülerin yaptığı arama sonuç verdi. Köylüler kayıp çocuğu 4 km ötede bitkin bir halde buldu. Jandarma ekiplerine teslim edilen çocuk Almus Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. - TOKAT
Çevreli, Almus, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:59 Kaynak: İHA
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