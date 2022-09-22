SİSTE KAYBOLAN HAYVANLARINI, DRONE İLE BULDU

İlçenin 2350 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda işletmecilik yapan Yalçın Şahin'in büyükbaş hayvanları siste kayboldu. Hayvanlarının geri gelmemesi üzerine Şahin, hayvanlarını bulmak için farklı bir yöntem seçti. Siste kaybolan hayvanlarını drone yardımı ile arayan işletmeci, yerlerini tespit ettikten sonra büyükbaş hayvanlarını yaylaya geri getirdi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Yalçın Şahin, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

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