SİSTE KAYBOLAN HAYVANLARINI, DRONE İLE BULDU

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda pansiyon işletmecisi Yalçın Şahin, siste kaybolan hayvanlarının yerini drone ile arayarak buldu.
İlçenin 2350 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda işletmecilik yapan Yalçın Şahin'in büyükbaş hayvanları siste kayboldu. Hayvanlarının geri gelmemesi üzerine Şahin, hayvanlarını bulmak için farklı bir yöntem seçti. Siste kaybolan hayvanlarını drone yardımı ile arayan işletmeci, yerlerini tespit ettikten sonra büyükbaş hayvanlarını yaylaya geri getirdi. (DHA)
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