SİSTE KAYBOLAN HAYVANLARINI, DRONE İLE BULDU - Son Dakika
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SİSTE KAYBOLAN HAYVANLARINI, DRONE İLE BULDU

22.09.2022 17:13

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda pansiyon işletmecisi Yalçın Şahin, siste kaybolan hayvanlarının yerini drone ile arayarak buldu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda pansiyon işletmecisi Yalçın Şahin, siste kaybolan hayvanlarının yerini drone ile arayarak buldu.

İlçenin 2350 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda işletmecilik yapan Yalçın Şahin'in büyükbaş hayvanları siste kayboldu. Hayvanlarının geri gelmemesi üzerine Şahin, hayvanlarını bulmak için farklı bir yöntem seçti. Siste kaybolan hayvanlarını drone yardımı ile arayan işletmeci, yerlerini tespit ettikten sonra büyükbaş hayvanlarını yaylaya geri getirdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yalçın Şahin, Çamlıhemşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİSTE KAYBOLAN HAYVANLARINI, DRONE İLE BULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİSTE KAYBOLAN HAYVANLARINI, DRONE İLE BULDU - Son Dakika
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