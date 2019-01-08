Sistem 1999! 2019 İçin Nostalji Sistem Toplama Rehberi
1 saat önce
90'lardan 2000'lere uzanan tozlu parçaları toplayıp "Sistem 1999"u bir araya getirdik.
90'lardan 2000'lere uzanan tozlu parçaları toplayıp "Sistem 1999"u bir araya getirdik. Nostalji Sistem Toplama Rehberi'nde 20 küsür yaşında parçalar bakalım çalışacak mı? https://www.technopat.net/2019/01/08/...
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:18 Kaynak: Youtube
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