Son Dakika Haberleri: Sistem 1999! 2019 İçin Nostalji Sistem Toplama Rehberi

Sistem 1999! 2019 İçin Nostalji Sistem Toplama Rehberi

1 saat önce

90'lardan 2000'lere uzanan tozlu parçaları toplayıp "Sistem 1999"u bir araya getirdik.

90'lardan 2000'lere uzanan tozlu parçaları toplayıp "Sistem 1999"u bir araya getirdik. Nostalji Sistem Toplama Rehberi'nde 20 küsür yaşında parçalar bakalım çalışacak mı? https://www.technopat.net/2019/01/08/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:18 Kaynak: Youtube

Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Kaya Büyüklüğünde Kaçak Altın Ele Geçirildi Emine Erdoğan, Paralı Poşet Uygulamasını Değerlendirdi

Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:11:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sistem 1999! 2019 İçin Nostalji Sistem Toplama Rehberi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]