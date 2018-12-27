Sistem Arızalı' Dedi Parayı Cebe İndirdi İddiası

Eskişehir
'de, kredi borcunu ödemek için gittiği banka şubesindeki görevlinin, 'Sistem arızalı, siz parayı bırakın ben sistem açılınca öderim' diyerek dolandırılan yaşlı adamın davasına devam edildi.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19'uncu duruşmasında şikayetçi Hulusi Ş.'nin (64) avukatı İnan Ersoy katılırken, tutuksuz olarak yargılanan sanık Levent Ö. (48) ise davaya katılmadı. İnan Ersoy, yaptığı sanığı adına savunmada, "Davanın sonuçlanması çok uzamıştır. Bir an evvel karara bağlanmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Olay
Olay 2005 yılında kent merkezinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Hulusi Ş., çekmiş olduğu 80 bin liralık hayvan kredisi borcunun geriye kalan 20 bin lirasını ödemek için gittiği banka şubesindeki gişe memurunun, 'Sistem arızalı, açılınca ben öderim, dekontunu daha sonra size teslim ederim' dediğini, parayı kendisine verdikten sonra yaptığı kontrolde kredisinin ödenmediğini anlayınca şikayetçi olmuştu.
Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 9 Nisan 2019 tarihine ertelenirken, sanık hakkında başka kişiler tarından da hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla kamu davaları açıldığı öğrenildi - ESKİŞEHİR