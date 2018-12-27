Son Dakika Haberleri: Sistem Arızalı' Dedi Parayı Cebe İndirdi İddiası

Sistem Arızalı' Dedi Parayı Cebe İndirdi İddiası

2 saat önce

Eskişehir'de, kredi borcunu ödemek için gittiği banka şubesindeki görevlinin, 'Sistem arızalı, siz parayı bırakın ben sistem açılınca öderim' diyerek dolandırılan yaşlı adamın davasına devam edildi.

Sistem Arızalı' Dedi Parayı Cebe İndirdi İddiası, System.String[]
Eskişehir'de, kredi borcunu ödemek için gittiği banka şubesindeki görevlinin, 'Sistem arızalı, siz parayı bırakın ben sistem açılınca öderim' diyerek dolandırılan yaşlı adamın davasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19'uncu duruşmasında şikayetçi Hulusi Ş.'nin (64) avukatı İnan Ersoy katılırken, tutuksuz olarak yargılanan sanık Levent Ö. (48) ise davaya katılmadı. İnan Ersoy, yaptığı sanığı adına savunmada, "Davanın sonuçlanması çok uzamıştır. Bir an evvel karara bağlanmasını ve sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Olay

Olay 2005 yılında kent merkezinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Hulusi Ş., çekmiş olduğu 80 bin liralık hayvan kredisi borcunun geriye kalan 20 bin lirasını ödemek için gittiği banka şubesindeki gişe memurunun, 'Sistem arızalı, açılınca ben öderim, dekontunu daha sonra size teslim ederim' dediğini, parayı kendisine verdikten sonra yaptığı kontrolde kredisinin ödenmediğini anlayınca şikayetçi olmuştu.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 9 Nisan 2019 tarihine ertelenirken, sanık hakkında başka kişiler tarından da hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla kamu davaları açıldığı öğrenildi - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:42 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak

Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:42:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sistem Arızalı' Dedi Parayı Cebe İndirdi İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]