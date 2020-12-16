Sistem9 Yeşilyurt: 0-3 - Son Dakika

Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

16.12.2020 17:50
Sistem9 Yeşilyurt: 0-3, System.String[]

SALON: TVF Burhan Felek VestelHAKEMLER: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)TK KAUNAS VDU: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite, Najmovic (L), (Kiausaite, Matekonyte (L), Szalbiersz)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, İlayda, Carutasu,...

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Benone Visan (Romanya), Tomislav Popovic (Sırbistan)

TK KAUNAS VDU: Pravdinskaite, Bogdanovic, Kasperaviciute, Savukynaite, Makauskaite, Motiejunaite, Najmovic (L), (Kiausaite, Matekonyte (L), Szalbiersz)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, İlayda, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Aybüke (L) (Burcu, İrem, Derya Güç, Ece, Zeynep Sude)SETLER: 12-25, 9-25, 8-25SÜRE: 48 dakika (16',16',16')

2021 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Sistem9 Yeşilyurt, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımını 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başaran Sistem9 Yeşilyurt'ta Derya 13, Carutasu 13, İlayda 9, Cross 8, Buket 7, Scuka 5, Derya Güç 3, Zeynep Sude 2 ve Ece 1 sayıyla oynadı.

Temsilcimiz, çeyrek finalde 17 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Kairos Ponta Delgada-UVC Holding Graz maçının galibiyle karşılaşacak.


- İstanbul
Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

Türkiye Voleybol Federasyonu, Burhan Felek, Yeşilyurt, Romanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sistem9 Yeşilyurt: 0-3 - Son Dakika Spor


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