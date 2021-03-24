Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu! - Son Dakika

Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu!

24.03.2021 16:22
Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu!, System.String[]

Sistem9 Yeşilyurt, İstanbul'da konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0'lık setlerle yenerek, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu oldu.

Sistem9 Yeşilyurt, İstanbul'da konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı 3-0'lık setlerle yenerek, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu oldu.

İlk mücadelede rakibini deplasmanda 3-0 yenen Sistem9 Yeşilyurt, final maçının ilk setini alarak şampiyonluğunu ilan etti. Mücadele, sonunda fileden 3-0'lık setlerle galip ayrılan Yeşilyurt, Avrupa Challenge Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ilaria Vagni, Selin Konstantin

Sisten 9 Yeşilyurt: Duru Aksu, Jennifer Cross, Burcu Yönder, İrem Kaya, Derya Güç, Buke Gülübay, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude, Alexia Carutasu, Lana Scuka, Derya Cebecioğlu, Tuna Çetinay

Başantrenör: Mehmet Kamil Söz

CSM Volei Alba: Baciu, Alupei, Malkova, Hood Scott, Antonijevic, Eleksic, Spasenic, Romana Rus, Kocic, Cheluta, Bleicher, Celic, Popovic, Milenkovic

Başantrenör: Darko Zakoc

Setler: 25-17, 25-17, 25-12

Süre: 67 dakika (24, 24, 19) - İSTANBUL

Yeşilyurt, İstanbul, Romanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sistem9 Yeşilyurt, Avrupa Challenge Kupası şampiyonu! - Son Dakika


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