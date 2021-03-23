Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finalinin ikinci maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Rakibini Romanya'da 3-0 mağlup eden Sistem9 Yeşilyurt, yarınki karşılaşmada da her türlü galibiyetle kupayı kazanabilecek.
Sistem9 Yeşilyurt'a tarihinin en önemli başarısı için 2 set alması da yeterli olacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Sistem9 Yeşilyurt'un konuğu CSM Volei Alba - Son Dakika Spor