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Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır - Son Dakika

Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

06.07.2021 17:12

Akbank müşterileri bugün kabus gibi bir güne uyandı. Sabah saatlerinde bankanın sistemi çökerken, aradan onca zaman geçmesine karşın herhangi bir düzelme yaşanmadı. Hiçbir işlem yapamayan müşteriler mağdur olurken, sosyal medyada siber saldırı iddiaları öne sürüldü. Siber saldırı iddialarını yalanlayan Akbank, "Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır." açıklamasını yaptı.

Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler sabah saatlerinden beri herhangi bir işlem yapamazken, sosyal medyada siber saldırı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

AKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Akbank'tan sabah yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." denildi.

Sistemi çöken Akbank'tan yeni açıklama: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

MÜŞTERİLER İŞLEM YAPAMIYOR

Ancak sistem hala düzelmedi. Şu an bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Akbank'tan yeni bir açıklama daha geldi. Siber saldırı iddialarını yalanlayan banka, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Sistemi çöken Akbank'tan yeni açıklama: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

Hakan Binbaşgil, Saldırı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ayhan Emin: bu gün kredisi olup da ödemeyenlere faizi geçirirler ama kansızlar hiç demezler sistem çöktü Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
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