Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Kimlikle seyahatte artık bir şart var

Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler sabah saatlerinden beri herhangi bir işlem yapamazken, sosyal medyada siber saldırı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

AKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Akbank'tan sabah yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." denildi.

MÜŞTERİLER İŞLEM YAPAMIYOR

Ancak sistem hala düzelmedi. Şu an bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

SİBER SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Akbank'tan yeni bir açıklama daha geldi. Siber saldırı iddialarını yalanlayan banka, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.