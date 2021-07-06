Türk bankacılık devi Akbank'ta sistem çöktü. Müşteriler sabah saatlerinden beri herhangi bir işlem yapamazken, sosyal medyada siber saldırı olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
Akbank'tan sabah yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." denildi.
Ancak sistem hala düzelmedi. Şu an bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyünce Akbank'tan yeni bir açıklama daha geldi. Siber saldırı iddialarını yalanlayan banka, "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Ekonomi › Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır - Son Dakika Ekonomi