Son Dakika Haberleri: Sistemi Düşük Olan Fortnite Oyuncuları, Güçlü Bilgisayara Sahip Oyunculara Göre Daha Az Ateş...

Sistemi Düşük Olan Fortnite Oyuncuları, Güçlü Bilgisayara Sahip Oyunculara Göre Daha Az Ateş...

49 dakika önce

Düşük donanım özelliklerine sahip kullanıcılar Fortnite'da daha yavaş ateş ediyor.

Sistemi Düşük Olan Fortnite Oyuncuları, Güçlü Bilgisayara Sahip Oyunculara Göre Daha Az Ateş..., System.String[]
Battle Royale oyunlarının üstadı PlayerUnknown's Battlegrounds'da (PUBG) fark edildiği üzere düşük kare hızlarında (fps değerlerinde) silahlar daha yavaş ateş ediyorlardı. Yayın platformu Twitch üzerinden oyunlarını izleyicileriyle paylaşan Fortnite yayıncısı DrLupo'nun yaptığı testler sonucunda aynı problemin Fortnite oyununda da bulunduğu ortaya çıktı.




DrLupo öncelikle 300 FPS (saniye başına kare sayısı) ile 30 mermiye sahip otomatik silahını ateşliyor. Daha sonrasında FPS'i saniyede 30 kareye kilitleyen yayıncı, aynı silahı bir kez daha 30 mermi ile ateşliyor. Ayrı ayrı izlendiğinde arada pek bir fark gözükmese de iki video yan yana koyulduğu anda büyük yavaşlama ortaya çıkıyor zira 300 FPS ile oynayan oyuncunun silahının bütün mermileri ateşlendiği anda 30 FPS ile oynayan oyuncunun daha ateşlenecek 4 mermisi bulunuyor.




Tek bir merminin bile oldukça değerli olduğu Battle Royale oyunlarında iki farklı oyuncu arasında donanım özellikleri sebebiyle düşük FPS kaynaklı 4 mermi farkının bulunması, adaletsiz bir oynanışa sebep oluyor. DrLupo'nun yaptığı test sayesinde durumun farkına varan Epic Games, oyunda bulunan düşük FPS'de daha yavaş ateş hızı sorununun çözümü için çalışmalara başladığını bildirdi.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:22 

Teknoloji
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