Sistemler çatışması dönemi yaşanıyor
30 dakika önce
Aclan Acar, profesyonel hayattaki 45 yıllık deneyimini yeni kitabı 'Tam Zamanı' ile aktarıyor.
Aclan Acar, profesyonel hayattaki 45 yıllık deneyimini yeni kitabı 'Tam Zamanı' ile aktarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:52
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