Sistemler çatışması dönemi yaşanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sistemler çatışması dönemi yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi

Sistemler çatışması dönemi yaşanıyor

30 dakika önce

Aclan Acar, profesyonel hayattaki 45 yıllık deneyimini yeni kitabı 'Tam Zamanı' ile aktarıyor.

Sistemler çatışması dönemi yaşanıyor, System.String[]

Aclan Acar, profesyonel hayattaki 45 yıllık deneyimini yeni kitabı 'Tam Zamanı' ile aktarıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:52 
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